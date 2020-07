Il Dl Rilancio è legge: interventi per 55 miliardi, ecco tutte le novità (Di giovedì 16 luglio 2020) Approvato in via definitiva al Senato, il Dl Rilancio è legge. Con 159 voti favorevoli, il documento introduce un pacchetto di misure da 55 miliardi, dall’estensione del superbonus edilzio agli incentivi per le auto. Il decreto Rilancio è stato approvato definitivamente a 48 ore dalla scandenza, diventando così legge. Passato al voto del Senato, che … L'articolo Il Dl Rilancio è legge: interventi per 55 miliardi, ecco tutte le novità proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

