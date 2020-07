Giornale radio sociale, edizione del 16 luglio 2020 (Di giovedì 16 luglio 2020) Leggi su dire

ALESSANDRIA – Si intitola I giorni del coraggio e dell’orgoglio ed è il libro scritto dalla comunità alessandrina per raccontare quanto l’emergenza della pandemia procovata dal Covid-19 l’ha costretta ..."Abbiamo già detto che non saremmo andati all’inaugurazione, indipendentemente da tutto. Ma questo non c’entra nulla con quello che è avvenuto. Era già una decisione presa". Lo ha affermato Egle Posse ...