Gennaro Gattuso in conferenza stampa dopo Bologna-Napoli: “Noi siamo una squadra, non si gioca solo con due elementi” (Di giovedì 16 luglio 2020) Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa al termine di Bologna-Napoli, terminata 1-1. “Se pensiamo a quella col Milan sono due partite totalmente diverse, col Milan abbiamo fatto benissimo, oggi diversa. Nel primo tempo benino, nella ripresa tanta fatica, ma non abbiamo giocato da squadra e concesso molto. Il Bologna ci ha messo in difficoltà, il pari è guadagnato per come abbiamo giocato. Mancanza di obiettivi, dunque? No, per me sono solo scuse. Dobbiamo giocare e prepararci per l’8 a Barcellona, con prove così non andiamo da nessuna parte. Qualcuno forse può avere un po’ di stanchezza, ma ne abbiamo cambiati tanti ... Leggi su calciomercato.napoli

