Francesca Fialdini parla del desiderio: solo una frase o c’è di più? (Di giovedì 16 luglio 2020) La meravigliosa Francesca Fialdini incuriosisce i suoi tanti fan e follower su Instagram con alcune parole sul desiderio: solo una frase o c’è di più? Francesca Fialdini (fonte foto: Instagram, @franciFialdini)La bella e famosa conduttrice televisiva e radiofonica Francesca Fialdini è un personaggio molto noto e seguito anche sui social network come Instagram: nell’ultimo post si mostra meravigliosa in total blue, ma è una frase sul desiderio a suscitare la curiosità del pubblico che la segue sempre con grande entusiasmo e costante passione. Continua a far parlare di sé e a catturare ... Leggi su chenews

SlaveSilly : RT @TributeChannel: ?? Francesca Fialdini ???? ? #tributechannel - carotelevip : Ieri #cosielavita con Francesca Fialdini nell'access prime time di Rai3 ha fatto il 2.9% di share. Ma non conta: in… - MontiFrancy82 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Sono le regioni del Nord Italia le protagoniste della nuova puntata di “È l’Italia, bellezza!”, il programma di Rai Cu… - MontiFrancy82 : Sono le regioni del Nord Italia le protagoniste della nuova puntata di “È l’Italia, bellezza!”, il programma di Rai… - SMSNEWSOFFICIAL : Sono le regioni del Nord Italia le protagoniste della nuova puntata di “È l’Italia, bellezza!”, il programma di Rai… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Fialdini È l'Italia, bellezza! con Francesca Fialdini RAI - Radiotelevisione Italiana Le pagelle: in tv Palombelli (7) batte D’Urso, Caressa (7) risponde a Sinisa, Fialdini: non va

Toh, chi si rivede. Nella prossima stagione televisiva Agorà sarà condotto da Luisella Costamagna (apprezzata dai 5 Stelle) e Gianluca Semprini. Una rivincita per l’ex volto di Sky, ex enfant prodige ...

Amici, la confessione inaspettata di Elodie su Maria De Filippi: "Per me lei è..."

Elodie è una delle cantanti italiane più apprezzate e seguite del momento. Ospite nel salotto tv di Francesca Fialdini, A Ruota Libera, l'ex allieva di Amici si è lasciata andare a una confessione ina ...

Toh, chi si rivede. Nella prossima stagione televisiva Agorà sarà condotto da Luisella Costamagna (apprezzata dai 5 Stelle) e Gianluca Semprini. Una rivincita per l’ex volto di Sky, ex enfant prodige ...Elodie è una delle cantanti italiane più apprezzate e seguite del momento. Ospite nel salotto tv di Francesca Fialdini, A Ruota Libera, l'ex allieva di Amici si è lasciata andare a una confessione ina ...