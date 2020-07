F.1, Mercato Piloti - Williams conferma i piloti. Vettel tratta con Racing Point (Di giovedì 16 luglio 2020) L'inglese George Russell e il canadese Nicholas Latifi correranno per Williams Racing in Formula 1 anche nel 2021. Lo hanno confermato i diretti interessati nella conferenza stampa di apertura del Gran Premio di Ungheria.Sedili bloccati in Williams. Russell si è reso protagonista durante il lockdown, nella F.1 Virtual GP Series, portando la Williams a segnare un poker di vittorie e vincere l'ufficioso campionato esport. Nella realtà, il team naviga nelle retrovie ed è in cerca di finanziatori per garantirsi un futuro migliore. Anche nel caso in cui il team dovesse cambiare proprietà, i due piloti sarebbero comunque confermati per il 2021, come ha poi sottolineato lo stesso Latifi facendo eco al suo compagno di ... Leggi su quattroruote

