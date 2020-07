Eminem e Kid Cudi, cosa c'è in «The Adventures of Moon Man & Slim Shady» (Di giovedì 16 luglio 2020) Quando metti vicine due icone del rap, come Eminem e Kid, Cudi, il risultato può essere inevitabilmente uno solo: una bomba a orologeria. Se l'involucro è l'hype naturale generato dai due, l'innesco sta nel titolo: The Adventures of Moon Man & Slim Shady. Che promette detonazioni assicurate. cosa rende questo prologo così interessante? La carica di Eminem e del suo alter ego Slim Shady, naturalmente. Che in questa storia si presentano nell'inevitabile chiave di supereroi. Come a dire, siamo in prima linea e il crimine non vincerà. Ma di che crimine si parla? Molteplici effrazioni, ingiustizie e buchi neri. A partire dal periodo buio di Kid Cudi in rehab a una ... Leggi su gqitalia

IlTempoLibero1 : Kid Cudi e #Eminem si sono ritrovati per avviare la loro collaborazione #musicale : ”The Adventures of Moon Man and… - Edoardo87855143 : RT @SkyTG24: Il nuovo singolo di Eminem e Kid Cudi, tra Covid-19 e BlackLivesMatter - SocialArtistOF : #KidCudi Il nuovo singolo di @Eminem e @KidCudi, #TheAdventuresOfMoonmanAndSlimShady - Foxsaw22AveAle : RT @SkyTG24: Il nuovo singolo di Eminem e Kid Cudi, tra Covid-19 e BlackLivesMatter - Spiralwavemood : RT @SkyTG24: Il nuovo singolo di Eminem e Kid Cudi, tra Covid-19 e BlackLivesMatter -

Ultime Notizie dalla rete : Eminem Kid Eminem e Kid Cudi, cosa c'è in «The Adventures of Moon Man & Slim Shady» GQ Italia Eminem come Michele Mirabella/ Mascherine, virus e Trump nel suo nuovo singolo

La sua nuova canzone, “The adventures of moon man and slim shady”, pare essere un inno alle norme anticontagio: dov’è finita la rinomata sfrontatezza dell’artista? Il rapper Eminem è tornato alla riba ...

Il nuovo singolo di Eminem e Kid Cudi, tra Covid-19 e BlackLivesMatter

Si intitola "The Adventures of Moon Man & Slim Shady" ed è la prima collaborazione tra i due rapper: nel video vengono ritratti come supereroi contro il crimine Dopo l'annuncio su Twitter della figlia ...

La sua nuova canzone, “The adventures of moon man and slim shady”, pare essere un inno alle norme anticontagio: dov’è finita la rinomata sfrontatezza dell’artista? Il rapper Eminem è tornato alla riba ...Si intitola "The Adventures of Moon Man & Slim Shady" ed è la prima collaborazione tra i due rapper: nel video vengono ritratti come supereroi contro il crimine Dopo l'annuncio su Twitter della figlia ...