Ecco l’Ocean Flower Island, l’incredibile arcipelago artificiale di Danzhou (Di giovedì 16 luglio 2020) L’arcipelago artificiale Ocean Flower Island di Danzhou, nella provincia meridionale di Hainan in Cina, dopo appena otto anni di lavori è quasi pronto per l’inaugurazione: il progetto, che consiste in alcuni isolotti indipendenti con una superficie totale di 381 ettari, replicherà, visto dall’alto, i petali di un fiore raccolti intorno alla corolla, come già risulta piuttosto evidente dalle foto catturate dai droni che potete sfogliare nella nostra gallery. Un progetto urbanistico strabiliante e mastodontico che ospiterà – tra le altre cose – 58 hotel, il centro congressi più grande del mondo, 28 musei, un anfiteatro, una pista di pattinaggio sul ghiaccio, parchi tematici e residenze di lusso. Il tutto ... Leggi su wired

violainpensiero : @LeroixJ @Leaf_Ocean Ecco son così allora le meduse vive. Buono a sapersi. Visto che l'anno scorso mi sono tormenta… - Leaf_Ocean : @LeroixJ @violainpensiero Ricordo di aver letto le vicissitudini(se non erro trattarono l'argomento anche su ShivaP… - edoludo : RT @noitre32: Ecco che cosa non torna sullo sbarco da Ocean Viking L'equipaggio ha dichiarato lo 'stato d'emergenza'. Ma la relazione del… - rcarangelo : RT @noitre32: Ecco che cosa non torna sullo sbarco da Ocean Viking L'equipaggio ha dichiarato lo 'stato d'emergenza'. Ma la relazione del… - noitre32 : Ecco che cosa non torna sullo sbarco da Ocean Viking L'equipaggio ha dichiarato lo 'stato d'emergenza'. Ma la rela… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco l’Ocean Migranti: Ocean Viking con 118 persone a bordo chiede porto di sbarco Affaritaliani.it