Covid in Campania, quattro casi positivi su 1.222 tamponi. Un paziente guarito (Di giovedì 16 luglio 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi dell'Unità di crisi della Regione Campania: 4 positivi su 1.222 tamponi (il totale dei contagi sale a 4.791 su 307.585 tamponi), nessuna... Leggi su ilmattino

