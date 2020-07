Costanza Caracciolo “vittima” di truffa: la denuncia su Instagram (Di giovedì 16 luglio 2020) Costanza Caracciolo ha denunciato su Instagram una truffa di cui è stata vittima nelle ultime ore, la sua reazione stupisce tutti. Foto: Instagram @costy CaraccioloCostanza Caracciolo solo poche ore fa stava festeggiando il compleanno di Bobo Vieri, condividendo con i fan teneri scatti dalla festa. Poi nelle sue storie è apparsa una mail strana e l’ex velina di Striscia La Notizia ha spiegato ai suoi follower di prestare attenzione. Si tratta infatti una truffa, ma la reazione della Caracciolo è stata tempestiva, ecco quindi cosa è successo alla showgirl. Costanza Caracciolo, compagna di Christian ... Leggi su chenews

zazoomblog : Costanza Caracciolo organizza una festa a sorpresa per Bobo Vieri - zazoomblog : Costanza Caracciolo - seno in fuga al mare con le bimbe - zazoomblog : Costanza Caracciolo organizza una festa a sorpresa per Bobo Vieri - #Costanza #Caracciolo #organizza - zazoomblog : Christian Vieri e Costanza Caracciolo grandi festeggiamenti per il compleanno di Bobo - #Christian #Vieri… - zazoomnews : Christian Vieri e Costanza Caracciolo grandi festeggiamenti per il compleanno di Bobo - #Christian #Vieri… -