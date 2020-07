Brad Pitt e il «rapporto ancora inesistente» con il figlio Maddox (Di giovedì 16 luglio 2020) Nessun contatto tra Brad Pitt e il figlio Maddox. Stando a quanto riportato da US Weekly, infatti, i rapporti tra l’attore americano e il ragazzo diciottenne continuerebbero ad essere «inesistenti». Secondo le ricostruzioni, i due avrebbero avuto una furiosa lite in aereo nel 2016, durante un viaggio a Los Angeles: una frattura talmente importante che ancora oggi, quattro anni dopo, fatica a ricomporsi. Leggi su vanityfair

CapezzutoF : RT @CanYaman_page: Hai ragione Ayhan, se lo vedesse Brad Pitt si andrebbe a nascondere ???? #DayDreamer #CanYaman - Beatrice011997 : RT @Beatrice011997: Della serie 'Giovedì gnocchi' : voi che celebrity crush siete? Io sono Brad Pitt ?? - Barbara42078921 : RT @SignorelloTizi: #CanYaman #ÖzgürAtasoy #BayYanlis 94 paesi ti amano e se da una ricerca fatta, il nostro pianeta consta di 208 nazioni… - chapxvause : RT @sailorbowie: Che poi neanch’io sono questa grande bellezza ma non è che vado sotto alle foto di Brad Pitt a scrivere “eh ha l’ombelico… - violet6femme : RT @kimilfung: @alfredoferrante @bioccolo ma siamo oltre Cronaca Vera! Qui l'Ordine dei Giornalisti naturalmente non interverrà... ma come… -

Ultime Notizie dalla rete : Brad Pitt

Nessun contatto tra Brad Pitt e il figlio Maddox. Stando a quanto riportato da US Weekly, infatti, i rapporti tra l’attore americano e il ragazzo diciottenne continuerebbero ad essere «inesistenti».Il Brad Pitt di Fury è quello che vedete qui sopra. Fury di David Ayer è il film che vi consigliamo di vedere stasera in tv, su Sky Cinema Uno alle 21.15. Non perdetelo. Anche se non vi piacciono i fi ...