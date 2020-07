Borse incerte, Piazza Affari in positivo (Di giovedì 16 luglio 2020) Borsa 16 luglio 2020. Indici europei incerti nonostante la spinta del Pil cinese che ha mostrato segni di crescita. MILANO – Borsa 16 luglio 2020. E’ stata una penultima giornata per i mercati non molto positiva. Gli indici europei si sono confermati deboli nonostante le buone notizie che arrivano dalla Cina. Pechino è la prima nazionale ad essersi lasciata definitivamente la pandemia alle spalle con il Pil che ha segnato una crescita del 3,2% su base annua dell’11,5% rispetto al trimestre precedente. Numeri che, comunque, non hanno aiutato i mercati che continuano a temere un possibile ritorno dell’epidemia. Piazza Affari in positivo Dando uno sguardo agli indici europei, Piazza Affari alla chiusura ha registrato un progresso dello 0,37%. Andamento inverso ... Leggi su newsmondo

L’antitrust ha deciso: l’ops di Intesa Sanpaolo ha autorizzato con condizioni l’acquisizione del controllo di UBI Banca. Intesa deve vendere oltre 500 sportelli (senza specificazione che siano di prov ...

Acquisti sui titoli del debito sovrano UE dopo la Bce

Prevalgono gli acquisti nel pomeriggio sui maggiori titoli del debito sovrano europeo. ll rendimento del BTP decennale italiano cede 3 punti base e torna all’1,18%, quello del Bund tedesco perde 4 pun ...

