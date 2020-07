Bimba di 4 anni positiva, genitori non rispettano la quarantena: “Non vogliamo fare il tampone” (Di giovedì 16 luglio 2020) Bimba di 4 anni positiva, genitori non rispettano la quarantena. La coppia si è comportata normalmente, senza rispettare le regole anti-contagio, dopo aver sottoposto la piccola ad un test sierologico (risultato negativo). La Bimba, precedentemente risultata positiva dopo un controllo in ospedale a Cosenza legato ad un intervento, era totalmente asintomatica. Avrebbe dovuto effettuare un intervento chirurgico all’ospedale Annunziata di Cosenza. Per questo una Bimba di quattro anni, nei giorni scorsi prima del ricovero, è stata sottoposta, come vuole il protocollo anti contagio, al tampone per verificarne l’eventuale infezione da Covid 19. L’esame è risultato positivo. Per ... Leggi su limemagazine.eu

