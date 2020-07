Autostrade, Patuanelli: “Asset strategico, per lo Stato sarà un vantaggio” (Di giovedì 16 luglio 2020) ROMA – “Io credo che in questo momento storico sia necessario che lo Stato investa in alcune infrastrutture, quella autostradale e’ una di quelle secondo noi fondamentali”. Lo dice il ministro allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli rispondendo a una interrogazione di Forza Italia in aula al Senato, durante il question time, sul subentro dello stato nell’azionariato di Autostrade. Leggi su dire

