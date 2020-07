Annamaria e Antonio, a Temptation via dai microfoni e quasi bacio: lei stufa (Di venerdì 17 luglio 2020) Anche nella terza puntata di Temptation Island 2020 Antonio e Annamaria sono stati protagonisti di falò infuocati, come li chiama spesso Filippo. Annamaria è stata chiamata nel Pinnettu per ascoltare delle dichiarazioni della single Ilaria, vicina al fidanzato Antonio. La ragazza ha fatto delle osservazioni sul comportamento di Antonio, spiegando alle altre che nonostante le … L'articolo Annamaria e Antonio, a Temptation via dai microfoni e quasi bacio: lei stufa proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

daniele19921 : RT @MARIOOl17011350: @MauroLeonardi3 Per FABRIZIO e MARCO defunti. Per ELIO e GIUSEPPE defunti. Per ANTONIO e GIULIA NINA defunti. Per Anna… - elespagnolo03 : RT @Iperborea_: Antonio che sbaglia a parlare e Annamaria piena di vergogna perché è stato corretto dai sottotitoli. Punto più alto della s… - VTomlinson98 : RT @Iperborea_: Antonio che sbaglia a parlare e Annamaria piena di vergogna perché è stato corretto dai sottotitoli. Punto più alto della s… - P0ETAURBAN0 : RT @Iperborea_: Antonio che sbaglia a parlare e Annamaria piena di vergogna perché è stato corretto dai sottotitoli. Punto più alto della s… - AURORASENEFREGA : RT @Iperborea_: Antonio che sbaglia a parlare e Annamaria piena di vergogna perché è stato corretto dai sottotitoli. Punto più alto della s… -