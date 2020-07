Ancora uno stupro a Milano: vittima una 45 enne, indagini in corso (Di giovedì 16 luglio 2020) Ieri, 15 luglio 2020, è avvenuto uno stupro a Milano a danno di una donna di 45 anni, mentre era a spasso con il suo cane. Il fatto è avvenuto nel noto parco del Monte Stella, intorno alle 18:20, quando in giro c’erano Ancora alcune persone. La donna è stata colta di sorpresa. In base alle prime dichiarazioni rilasciate dalla vittima, un uomo di nazionalità straniera si sarebbe avvicinato a lei, l’avrebbe presa per i capelli e l’avrebbe trascinata in un luogo appartato, proprio dietro la scuola primaria Martin Luther King. Qui si è consumata la violenza. Le testimonianze Le persone che solitamente frequentano il parco si sono dette, in parte, sorprese. “Già dalla mattina, in questo parco, ci sono persone che corrono o fanno jogging”, ha dichiarato ... Leggi su urbanpost

