Amadeus e Fiorello a Sanremo | De Filippi su Rai1 per serata evento

ROMA (ITALPRESS) – Maria De Filippi che sbarca su Raiuno per una serata speciale nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che condurrà con Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia; il ritorno di Antonella Clerici sull'ammiraglia di viale Mazzini con ben due programmi ("E' sempre mezzogiorno" e "The Voice senior"); quello di Amadeus sul palco del teatro Ariston per condurre il Festival di Sanremo insieme all'amico Fiorello; quello di Max Giusti (con "Boss in incognito) ed Enrico Brignano (con "Un'ora sola vi vorrei") su Raidue e quello di Fabio Fazio su Raitre (con "Che tempo che fa". Sono solo alcune delle novità che la Rai proporrà nella prossima stagione autunno-inverno e che sono stata presentate questa ...

