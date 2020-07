World Breaking news del 15 luglio 2020 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Oggi, 15 luglio 2020, arrivano nuove Breaking news da tutto il mondo. World last news del 15 luglio 2020 Cina: il governo minaccia contromisure dopo le azioni americane Pechino ha dichiarato che ci saranno delle contromisure nei confronti degli USA dopo le azioni dell’amministrazione Trump. Il presidente americano ha infatti firmato la legge sulle sanzioni … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : World Breaking World Breaking news del 14 luglio 2020 Zazoom Blog Banksy, la ragazza triste del Bataclan torna in Francia

È la prima volta che uno Stato celebra un’opera di Banksy. La Festa nazionale francese del 14 luglio è l’occasione per esporre la ritrovata “Ragazza triste” creata dallo street artist sulla porta del ...

Gli USA provocano la Cina e cercano lo scontro. In preparazione un nuovo Golfo del Tonchino?

Mentre l'opinione pubblica americana, i media e il Congresso si sono concentrati in gran parte sulla pandemia, sulle richieste di giustizia razziale e su altre preoccupazioni interne, negli ultimi mes ...

