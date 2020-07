Shanghai SIPG: Hulk lascerà la Cina a fine anno (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Il mio contratto terminerà a dicembre e ho già informato il club che non lo rinnoverò. Ho molte offerte da diversi paesi, compresi i migliori club europei che partecipano alla Champions League, nonché dal Brasile”. Queste le parole di Hulk, attaccante dello Shanghai SIPG, riportate da alcuni media brasiliani. Il contratto dell’ex Zenit scadrà questo inverno, e il giocatore sembra intenzionato a lasciare la Cina. “Il denaro non è una priorità per me – ha aggiunto Hulk -. Prendo il mio tempo, ascolto i miei agenti e ho tempo di pensare a dove starò meglio. A dicembre sarò libero, ma ciò che accadrà dopo non è ancora chiaro” Leggi su sportface

