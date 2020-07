Sampdoria-Cagliari 3-0: Gabbiadini e doppietta di Bonazzoli (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tutto sin troppo facile per la Sampdoria, che compie un passo importante e forse decisivo verso la salvezza superando per tre a zero il Cagliari dell'ex Walter Zenga, grazie a un gol di Gabbiadini, 8',... Leggi su gazzetta

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Gazzetta_it : Gol! Sampdoria - Cagliari 1-0, rete di Gabbiadini M. (SAM) - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Bologna 1-1 Napoli AC Milan 3-1 Parma Sampdoria 3-0 Cagliari - milanista81 : Milan Bologna Sassuolo Milan Milan Atalanta Sampdoria Milan Milan Cagliari Pensieri? Quanti punti fa il Milan? ?? - Fantacalcio : Sampdoria-Cagliari 3-0: tabellino, voti, assist e pagelle per il #fantacalcio -