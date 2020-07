Ravenna, i genitori di un 13enne ai giudici: "Cambiate sesso a nostro figlio" (Di mercoledì 15 luglio 2020) La richiesta della mamma per quando il ragazzo sarà maggiorenne: il cambio del nome e il nulla osta all'intervento chirurgico. Dalla Procura parere favorevole Leggi su repubblica

StraNotizie : Ravenna, i genitori di un 13enne ai giudici: 'Cambiate sesso a nostro figlio' - rep_bologna : Ravenna, i genitori di un 13enne ai giudici: 'Cambiate sesso a nostro figlio' [aggiornamento delle 11:06] - CatelliRossella : Ravenna, i genitori di un 13enne ai giudici: 'Cambiate sesso a nostro figlio' - Nutizieri : Ravenna, i genitori di un 13enne ai giudici: 'Cambiate sesso a nostro figlio' - rep_bologna : Ravenna, i genitori di un 13enne ai giudici: 'Cambiate sesso a nostro figlio' [aggiornamento delle 11:02] -

Ultime Notizie dalla rete : Ravenna genitori

il Resto del Carlino

I genitori di un 13enne transgender, si sono rivolti al Tribunale di Ravenna, sezione civile, per chiedere sia il cambio del nome del figlio che il nulla osta all'intervento chirurgico per il cambio d ...Dopo i 18 annì, dalla Procura di Ravenna parere favorevole (ANSA) - RAVENNA, 15 LUG - I genitori di un 13enne transgender, si sono rivolti al Tribunale di Ravenna, sezione civile, per chiedere sia il ...