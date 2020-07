Rate mutui non pagate, arriva il Mise in aiuto delle banche (Di mercoledì 15 luglio 2020) Interviene il Ministero dello sviluppo economico a copertura delle mancate Rate di mutui e dei finanziamenti che erano stati sospesi dal decreto legge Cura Italia (18/2020). Il decreto emanato il 9 luglio ha previsto una garanzia del 33 per cento a favore delle banche in relazioni a determinate misure concesse alle PMI. La norma ha stabilito misure nei confronti delle Pmi che hanno contratto esposizioni debitorie nei confronti di istituti di credito, società di leasing, ecc. Rate mutui non pagate: l’approvazione della Commissione europea Il decreto, attende l’autorizzazione della Commissione europea. Nello specifico la Commissione UE, ha chiarito che l’intervento non deve essere considerato come un ... Leggi su notizieora

