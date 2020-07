Pari Napoli, Milan vince ed è 6°, Samp tris sul Cagliari (Di mercoledì 15 luglio 2020) PALERMO (ITALPRESS) – Il Milan batte il Parma, il Napoli pareggia a Bologna e i rossoneri raggiungono i partenopei al 6° posto con 53 punti, mentre la Sampdoria supera anche il Cagliari e fa un ulteriore balzo verso la salvezza. Una rete di Manolas illude i partenopei, raggiunti nella ripresa da Barrow dopo che quella di Palacio era stata annullata dal Var per fuorigioco. Come contro la Juve, il Milan va sotto con il Parma per via della rete sul finire di primo tempo dell’ex Kucka, ma nella ripresa la squadra di Pioli l’ha ribaltata. Prima il pareggio di Kessie con un destro improvviso dal limite, poco dopo il sorpasso grazie a capitan Romagnoli di testa. Quarta vittoria nelle ultime cinque per la Sampdoria di Ranieri. Vittima di turno il Cagliari ... Leggi su ildenaro

