Nubifragio Palermo, furia Salvini: “Orlando pensa agli immigrati e la città finisce sott’acqua” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di Palermo: basta un temporale e la città finisce sott’acqua”. Con questo tweet, Matteo Salvini, polemizza nel giorno in cui la capitale siciliana subisce un Nubifragio di dimensioni bibliche che ha causato la morte di due persone con due bambini ricoverati in ospedale per ipotermia. A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di #Palermo: basta un temporale e la città finisce sott’acqua. pic.twitter.com/RqTCsZZhbh — Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) July 15, ... Leggi su sportface

