New York, spari all’impazzata in strada contro un gruppo di passanti: morto bimbo di 1 anno (Di mercoledì 15 luglio 2020) New York, spari all’impazzata in strada contro un gruppo di passanti. Escalation di violenza a New York City, dove domenica sera un bambino di 1 anno, Davell Gardner, è morto dopo essere stato colpito con un’arma da fuoco all’addome. Il piccolo si trovava con altri membri della sua famiglia nei pressi di un parco a Brooklyn dove stavano partecipando ad un barbecue, quando un suv si è avvicinato a loro e ha aperto il fuoco. Tre adulti sono rimasti feriti. Il sindaco de Blasio: “È una tragedia”. Non accenna a diminuire l’escalation di violenza che si sta registrando negli ultimi giorni a New York City. Domenica sera, l’ultimo tragico episodio: un bambino di 1 ... Leggi su limemagazine.eu

