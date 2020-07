Mihajlovic: “Gattuso? Gli invidio l’età, perché è giovane” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nel post partita di Bologna-Napoli, ai microfoni di Dazn ha parlato il tecnico felsineo, Sinisa Mihajlovic. Si è presentato in diretta al fianco di Rino Gattuso. “Forse ho sbagliato io il primo tempo perché pensavamo di poterla gestire, invece con Palacio solo in mezzo ai centrali liberava sempre l’altro centrale. Nella ripresa ci siamo messi 3-4-1-2 a tutto campo. Noi siamo fatti così, dobbiamo andare in avanti. Se cerchiamo di scalare andiamo in difficoltà. Forse ho sbagliato io a non cominciare così. Nella ripresa abbiamo poi fatto bene”. Barrow può diventare una prima punta? “Noi l’abbiamo preso come punta centrale. Purtroppo c’è stato il Covid e tutte queste gare ravvicinate, non abbiamo avuto tempo di lavorarci. Adesso lo vedo più come esterno perché se è ... Leggi su ilnapolista

