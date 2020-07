In Israele, Bibi Netanyahu reprime la protesta, ma la piazza resiste (Di mercoledì 15 luglio 2020) Israele, la protesta non si placa ma, al contrario, si estende e si radicalizza. Da Tel Aviv a Gerusalemme: in decine di migliaia hanno manifestato nell'ultima settimana, contro il Primo ministro ... Leggi su globalist

Quello di Gantz appare un tentativo tanto per dare l’impressione di essere più moderato di “King Bibi”, il premier più longevo nella storia d’Israele, che vorrebbe chiudere la partita quando alla Casa ...

Israele: in 50 arrestati durante protesta anti Netanyahu

La protesta - con lo slogan 'Bibi-Bastiglia', visto che ieri era l'anniversario della Rivoluzione francese - era stata indetta per chiedere le dimissioni del premier in quanto accusato in tribunale di ...

