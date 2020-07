Hellblade 2 per Xbox Series X: il trailer realizzato con Unreal Engine 5 girava in tempo reale? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Senua's Saga: Hellblade 2 per Xbox Series X è stato presentato da Microsoft con un filmato mozzafiato realizzato con il motore next-gen di Epic, Unreal Engine 5. Il trailer doveva dimostrare la potenza della nuova console del colosso di Redmond e, stando ad Epic, il video girava in tempo reale. Dopo la pubblicazione del filmato, molti hanno sollevato dubbi su quanto mostrato e Epic ha deciso di tornare a parlare dell'ormai celebre trailer, sottolineando come il motore sia in grado di muovere modelli di personaggi ultra dettagliati in tempo reale.Riguardo l'elaborazione in real-time, Epic ha detto: "ricordiamoci dei personaggi, il trailer di ... Leggi su eurogamer

