Guardiola: «In un club senza soldi non sarei nessuno» – VIDEO (Di mercoledì 15 luglio 2020) Pep Guardiola ha risposto in maniera piccata quando è stato interpellato sul Fair Play Finanziario. Le sue parole Pep Guardiola ha parlato del suo futuro al Manchester City e del Fair Play Finanziario. Queste le parole del tecnico catalano. «Questo è un club incredibilmente solido. Con Pep o senza Pep. Non fatevi ingannare, non ci saranno problemi. Il City ha vinto prima che arrivassi qui. Con Mancini e Pellegrini hanno vinto tanti titoli giocando un bel calcio. Quando io andrò via, non so quando, il club sarà solido. Questa è la cosa importante». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola club Mourinho attacca: "Sentenza City vergognosa". Guardiola: "Cancellate bugie sul club" la Repubblica Manchester City, Klopp e Mourinho contro la sentenza del Cas: Guardiola risponde

oggi Guardiola ha risposto alle polemiche di Mourinho e Klopp Il Manchester City si salva. Il CAS ha ribaltato la sentenza Uefa che aveva squalificato il club inglese dalle coppe europee per le ...

Guardiola contro Mourinho e Klopp: "Se vogliono parlare, sono qui. Lo scorso anno non ci siamo potuti permettere Sanchez"

Eravamo puliti, come si suol dire", le sue parole a Sky Sports News. Non solo: Guardiola ha anche difeso il suo club rivelando che nonostante le ingenti risorse economiche della proprietà, non è stato ...

