Gattuso a Dazn | Nella ripresa non siamo scesi in campo | col pari è andata bene! Milik? Problema di squadra Su Lozano

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, dopo il pareggio di Bologna si è presentato al microfono di Dazn per un'intervista congiunta all'allenatore della squadra rossoblù Sinisa Mihajlovic: "Il Bologna ha fatto molto meglio di ...

Gennaro Gattuso non è soddisfatto del pareggio del Napoli contro il Bologna. Il tecnico azzurro ha parlato al termine della gara ai microfoni di DAZN: "Secondo me il Bologna ha fatto molto meglio di ...

Napoli, Gattuso: 'Brutta partita, sembravamo quelli di 5 mesi fa. Mihajlovic? E' cazzuto, non come me'

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, parla dopo il pari di Bologna. Queste le sue parole a Dazn: "Il Bologna ha fatto molto meglio di noi. Nel primo tempo ce la siamo giocata, nella ripresa non ...

