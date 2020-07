Facebook Vs YouTube: arrivano i video musicali sul social (Di mercoledì 15 luglio 2020) In partenza negli Usa un sistema che porterà le clip ufficiali degli artisti sulle Pagine. Solo l’ultima mossa del braccio di ferro sulla ricca torta della fruizione dei video online Leggi su repubblica

FACEBOOK è pronta a sfidare YouTube. Sta infatti lanciando negli Stati Uniti i video musicali ufficiali degli artisti. La novità partirà il prossimo mese, mettendo il social network in competizione co ...

Facebook pronta a lanciare la sezione video?

Secondo quanto anticipato da Music Business Worldwide, Facebook avrebbe praticamente rotto gli indugi e, dopo anni fatti di tappe di avvicinamento al progetto e di negoziazioni per acquisirne i diritt ...

