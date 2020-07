E' morta la ballerina Galyn Gorg, partner della Cuccarini a 'Fantastico: 'Avevi un grinta pazzesca' (Di mercoledì 15 luglio 2020) Non ci posso ancora credere... Voglio ricordarti così: tra una sala prove e l'altra. Avevi una grinta pazzesca...'. Con un lungo e commovente post Lorella Cuccarini ricorda l'ex collega Galyn Gorg, ... Leggi su tgcom24.mediaset

Nata a Los Angeles il 15 luglio del 1964, la ballerina e attrice nota in Italia per aver partecipato a Fantastico 6 condotto da Pippo Baudo, si è spenta nel giorno del suo compleanno all’età di 56 ann ...Ancora non sono stati resi noti i motivi del decesso, e tra quanti piangono la dolorosa perdita, anche Lorella Cuccarini, che ha iniziato la sua amicizia con Galyn proprio sul palcoscenico di… Leggi ...