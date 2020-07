Donna disperata ferma poliziotti in strada: “Mio marito mi picchia” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ennesimo caso di violenza domestica. Questa volta i maltrattamenti si sono registrati nell’area orientale di Napoli. Finisce in manette un 38enne romeno. Ieri sera, così, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in corso San Giovanni per una lite familiare. I poliziotti sono stati avvicinati da una Donna ferita che ha raccontato di essere vittima di comportamenti violenti del marito il quale, già in altre occasioni, l’aveva aggredita con pugni e calci per futili motivi. V.M., 38enne romeno, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'articolo Donna disperata ferma ... Leggi su anteprima24

ROVIGO - Follia. Alle 3 di notte di giovedì 9 luglio, una disperata chiamata in ricerca di aiuto di una donna ha allertato gli agenti della Polizia di Stato. Il suo ex compagno stava cercando in ogni ...

Le streghe della notte – unità dell’aviazione militare interamente femminili

I tedeschi li soprannominarono le Nachthexen, o “streghe della notte“, perché il rumore sferragliante che facevano i loro aerei di legno assomigliava a quello di una scopa. “Questo suono era l’unico a ...

