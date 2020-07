Delneri-Brescia: un ruolo super partes con Lopez confermato (Di mercoledì 15 luglio 2020) La notizia retrodatata è di 24 ore fa. Già ieri il “Giornale di Brescia” (le fonti vanno sempre citate, ma non a convenienza) aveva aperto alla concreta possibilità di un ritorno di Gigi Delneri con un ruolo diverso rispetto a quello dell’allenatore. In giornata c’è stato un incontro, a Gigi Delneri è stata offerta la poltrona di supervisore anche del settore giovanile, un ruolo che gli permetterebbe di tornare a lavorare nel mondo del calcio. Cellino lo apprezza, in questo momento difficile cerca una figura diversa e professionale. Una situazione che non mette almeno fin qui a rischio Diego Lopez sulla panchina, ovviamente stiamo parlando della prossima stagione. Lopez è subentrato in ... Leggi su alfredopedulla

zazoomblog : Brescia si pensa già alla B: contatti con Delneri per il ruolo di direttore tecnico - #Brescia #pensa #contatti… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #SerieA #Brescia, incontro #Cellino-Delneri. L'ex #Chievo sarà il direttore tecnico - calciotoday_it : #Cellino chiama #Delneri: svolta tecnica. #Brescia #SerieA - MarcoBeltrami79 : Brescia, Cellino incontra Gigi Delneri: può diventare il nuovo direttore tecnico #delneri - sportli26181512 : Brescia, Cellino incontra Delneri: proposto ruolo di direttore tecnico. Le news: Il presidente del Brescia ha incon… -