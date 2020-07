Cybersicurezza, ora i malware si nascondono anche nelle immagini degli e-commerce (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’E-commerce fa indubbiamente gola agli hacker: salvo quelli degli istituti finanziari, non esistono infatti altri siti web che contengano più informazioni su carte di credito e dati di pagamento. Una prospettiva di guadagni facili che non fa che agire da stimolo per l’ingegnosità degli hacker, come conferma l’ultimo caso noto, descritto non a caso come una delle campagne di hacking più innovative degli ultimi tempi. I ricercatori di malwarebytes hanno infatti scoperto del codice malevolo nascosto nei metadati di un file immagine caricato di nascosto da negozi online compromessi, che serviva per sottrarre segretamente le informazioni sulle carte di credito inserite dai visitatori dei siti web in questione. Facendo leva sulla crescita costante del mondo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Cybersicurezza ora Cybersicurezza, ora i malware si nascondono anche nelle immagini degli e-commerce Il Fatto Quotidiano BusinessEurope: controversie Ue-Usa ora pericolose, occorre strategia coerente -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 15 lug - Gattaz e Beyrer indicano anche che 'le aree di interesse comune e la possibile cooperazione continuano ad aumentare, dalle discipline sui sussidi i ...

Imprese: Descalzi (Eni), digitalizzazione ci ha aiutato a minimizzare i danni della pandemia

Roma, 15 lug 12:40 - (Agenzia Nova) - La digitalizzazione ci ha aiutato a minimizzare i danni del Covid-19, nonostante le difficoltà che una situazione pandemica così eterogenea nel mondo porta inevit ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 15 lug - Gattaz e Beyrer indicano anche che 'le aree di interesse comune e la possibile cooperazione continuano ad aumentare, dalle discipline sui sussidi i ...Roma, 15 lug 12:40 - (Agenzia Nova) - La digitalizzazione ci ha aiutato a minimizzare i danni del Covid-19, nonostante le difficoltà che una situazione pandemica così eterogenea nel mondo porta inevit ...