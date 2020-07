Covid e crisi economica, a soffrire soprattutto i comuni del Nord (Di mercoledì 15 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Gli effetti economici del Covid-19 si faranno sentire maggiormente sui bilanci dei comuni del Nord e nelle città turistiche, mentre saranno minimi nel Mezzogiorno. E' quanto emerge dalla classifica dei comuni più colpiti dai mancati introiti legati agli effetti del Coronavirus, realizzata da ItalyPost e condotta dal professor Emanuele Padovani dell'Università di Bologna su database Aida Pa di Bureau van Dijk. Dalla ricerca emerge che i capoluoghi di provincia più penalizzati sono Brescia, Firenze, Mantova, Rimini e Venezia, mentre Palermo, Catania, Nuoro, Carbonia, Messina e Taranto sono le città che hanno sofferto di meno. Il Decreto Rilancio prevede lo stanziamento di 3 miliardi di euro agli enti locali per colmare le minori entrate causate dal ... Leggi su iltempo

fattoquotidiano : “Tassateci, l’umanità è più importante dei nostri soldi”: l’appello di 173 milionari ai governi per uscire dalla cr… - HuffPostItalia : Pompe funebri in crisi in Norvegia: 'Pochi morti, le misure anti-covid hanno bloccato altri virus' - Antonio_Tajani : Ho votato la risoluzione del PE sulla crisi politica e umanitaria in #Venezuela. Con il Covid, senza cibo e medicin… - robibertu : RT @pantoprazolo: Covid digievolve da pandemia a scusa principale per ogni malfunzionamento e ogni sfruttamento, sostituendo l'ormai obsole… - frabiffy : RT @pantoprazolo: Covid digievolve da pandemia a scusa principale per ogni malfunzionamento e ogni sfruttamento, sostituendo l'ormai obsole… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid crisi Pompe funebri in crisi in Norvegia: "Pochi morti, le misure anti-covid hanno bloccato altri virus" L'HuffPost Covid e crisi economica, a soffrire soprattutto i comuni del Nord

MILANO (ITALPRESS) – Gli effetti economici del Covid-19 si faranno sentire maggiormente sui bilanci dei comuni del Nord e nelle città turistiche, mentre saranno minimi nel Mezzogiorno. E’ quanto ...

Ripa (Open Fiber) ‘Crisi ha mostrato necessità di passare da rame a fibra’

L'ad di Open Fiber Elisabetta Ripa: 'La crisi ha accelerato tutti i processi e ci troviamo oggi di fronte alla necessità di dotare il Paese in modo rapido ed efficace di una infrastruttura abilitante ...

MILANO (ITALPRESS) – Gli effetti economici del Covid-19 si faranno sentire maggiormente sui bilanci dei comuni del Nord e nelle città turistiche, mentre saranno minimi nel Mezzogiorno. E’ quanto ...L'ad di Open Fiber Elisabetta Ripa: 'La crisi ha accelerato tutti i processi e ci troviamo oggi di fronte alla necessità di dotare il Paese in modo rapido ed efficace di una infrastruttura abilitante ...