Convertite zanzare femmine in maschi che non pungono (Di mercoledì 15 luglio 2020) Grazie ad un esperimento sono state Convertite delle zanzare femmine in maschi che non sono in grado di pungere. Vediamo i dettagli I ricercatori di Virginia Tech hanno dimostrato che un singolo gene può convertire le zanzare Aedes aegypti femmine in fertili zanzare maschio. Le zanzare maschio non pungono e non sono in grado di trasmettere agenti patogeni per l’uomo. Contrariamente dai maschi le zanzare femmine sono in grado di pungere. Questi risultati sono stati pubblicati negli Atti della National Academy of Sciences .Vediamo tutti i dettagli. Vediamo tutti i dettagli su questo studio sulla conversione delle ... Leggi su tuttotek

