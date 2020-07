Conte “No a compromessi al ribasso, Recovery Fund entro luglio” (Di mercoledì 15 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi o vinciamo tutti o perdiamo tutti, per questo riteniamo cruciale che la decisione del Consiglio Europeo sia assunta entro luglio e non sia svilita con soluzioni al ribasso. Sarebbe un errore politico e anche morale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di un'informativa alla Camera in vista del prossimo Consiglio Europeo.“Se non vogliamo essere travolti dobbiamo agire con coraggio porre in essere misure straordinarie, non abbiamo alternative”, ha sottolineato il premier.“Venerdì e sabato parteciperò al Consiglio Europeo Straordinario che torna a svolgersi in presenza a Bruxelles che scaturisce dalle proposte di un fondo per la ripresa di 750 miliardi di euro e di un poderoso piano europeo di ripresa – ha detto il presidente del ... Leggi su iltempo

