Conte: «Moses è recuperato. Spal? Conterà la nostra voglia e il nostro entusiasmo per vincere» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Antonio Conte ha parlato a Inter Tv alla vigilia del match contro la Spal: queste le parole del tecnico nerazzurro Antonio Conte ha parlato a Inter Tv alla vigilia del match contro la Spal: queste le parole del tecnico nerazzurro riportate da TMW. Spal – «Affrontiamo la Spal con il piede giusto fino dall’inizio e con determinazione. In queste sfide squadre come l’Inter stimolano, quindi Conterà la nostra voglia e il nostro entusiasmo per vincere». INFERMERIA – «Moses è a disposizione, Barella ha iniziato a incrementare il lavoro col pallone e speriamo di averlo a Roma, Sensi continua le sue cure, Lukaku sta ... Leggi su calcionews24

beppesevergnini : #Conte un anno ????@Inter: “Ho preso un pacchetto preconfezionato” Ma come? Ha scelto Lukaku Barella Sensi Moses You… - cmdotcom : #Inter, #Conte: 'Stiamo facendo ottime cose! #Moses c'è, #Barella spero di riaverlo con la #Roma. #Lukaku...'… - SOSFanta : ???? Parla #Conte: 'Tutto sui rientri di Sensi, Barella, Moses e Vecino' 'Come sta #Lukaku verso la #Spal' ???? - Maz67Salvo : RT @passione_inter: Spal-Inter, Conte (Inter TV): 'Moses a disposizione, speriamo di recuperare Barella'. Su Lukaku, Sensi e Vecino... - ht… - it_inter : #Conte sugli infortunati: '#Barella sta lavorando con la palla, speriamo di averlo con la Roma. #Sensi sta facendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Moses Conte: «Moses è recuperato. Spal? Conterà la nostra voglia e il nostro entusiasmo per vincere» Calcio News 24 Conte: «Moses è recuperato. Spal? Conterà la nostra voglia e il nostro entusiasmo per vincere»

Antonio Conte ha parlato a Inter Tv alla vigilia del match contro la SPAL: queste le parole del tecnico nerazzurro ...

Spal-Inter, probabili formazioni e orari tv

Milano, 15 luglio 2020 – L’Inter chiuderà il turno di Serie A domani sera al Mazza di Ferrara contro la Spal dell’ex Di Biagio. La squadra di Antonio Conte è tornata al secondo posto grazie al success ...

Antonio Conte ha parlato a Inter Tv alla vigilia del match contro la SPAL: queste le parole del tecnico nerazzurro ...Milano, 15 luglio 2020 – L’Inter chiuderà il turno di Serie A domani sera al Mazza di Ferrara contro la Spal dell’ex Di Biagio. La squadra di Antonio Conte è tornata al secondo posto grazie al success ...