Conte alla resa dei conti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Le elezioni regionali e amministrative di settembre saranno il vero banco di prova del presidente del Consiglio. A cui Pd, Cinque Stelle e Italia viva si presentano divisi. Come lo sono sui tantissimi dossier bloccati da mesi.Il fantasma di Giuseppe Conte ha il volto altero e sprezzante di Massimo D'Alema. «Ho ritenuto giusto per sensibilità politica, non certo per dovere istituzionale, prendere atto del successo delle opposizioni, che avevano chiesto fin dal primo momento le dimissioni del governo». Diciassette aprile del 2000: otto meno un quarto di sera. Dalla porta dello studio del Quirinale, allora guidato da Carlo Azeglio Ciampi, esce il presidente del Consiglio: grisaglia elegante, camicia azzurra, volto affilato. Sconfitto alle Regionali, «Baffino» informa di voler lasciare Palazzo Chigi. Alle sue spalle, il ... Leggi su panorama

