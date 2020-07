Cava de’ Tirreni, un caso positivo dopo contatto con un infetto di Avellino (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È risultato positivo un giovane cavese che ha avuto contatti con un positivo di Avellino. Il giovane è asintomatico ed è in buone condizioni. A divulgare la notizia è stato il sindaco di Cava de’ Tirreni, Enzo Servalli. “Sono stati attivati tutti i protocolli ma è necessario – raccomanda il Sindaco Servalli – il rispetto di tutte le norme previste e la massima prudenza nei comportamenti”. Cava è stato tra i comuni in provincia di Salerno a pagare un prezzo alto in termini di persone decedute a causa del coronavirus e dunque la cautela e l’appello alla massima attenzione del sindaco va nella direzione di evitare assolutamente la nascita di ulteriori e ... Leggi su anteprima24

salernocitta : “Abbraccia il tuo albero”, domenica 19 luglio la consegna dei certificati di adozione a Cava de’ Tirreni… - VoceDiStrada : Covid Cava de' Tirreni, Servalli:'Positivo giovane' - wam_the : Covid, nuovo caso a Cava de’ Tirreni: il punto nel salernitano - salernonotizie : Piano di Zona S2: presentato a Cava de’Tirreni il Progetto ITIA - aSalerno_it : #salerno Provano a rubare pneumatici, fermati due uomini a Cava de'Tirreni nella notte -

Ultime Notizie dalla rete : Cava de’ Caserta, Ciontoli scrive a De Luca e Marino: Per il Policlinico si capitalizzi il piano whatever it takes l'eco di caserta