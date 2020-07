Bomba d’acqua su Palermo, due morti dentro un’automobile (Di mercoledì 15 luglio 2020) Una Bomba d’acqua improvvisa su Palermo ha causato danni ingenti e provocato la morte di due persone. Trovate ancora nella loro auto in un sottopasso La Bomba d’acqua improvvisa su Palermo dalle prime ore del pomeriggio, con diverse parti della città allagata, ha provocato anche una tragedia. Due persone sono morte intrappolate dentro alla loro … L'articolo Bomba d’acqua su Palermo, due morti dentro un’automobile proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

rtl1025 : ?? Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a #Palermo, allagato per la bomba d'acqua… - ManlioDS : Del politicamente corretto non me ne frega nulla, se una città si allaga come #Palermo oggi, seppur per una bomba d… - Agenzia_Ansa : Bomba d'acqua a #Palermo, gente a nuoto in strada #ANSA - infoitinterno : Palermo, bomba d'acqua: due morti in auto sommersa. Gente nuota in strada - maldinapoli : RT @il_burocrate: Salvini:“Il Sindaco di Palermo pensa solo ai migranti” Di fronte alla bomba d’acqua che ha causato 2 morti e infiniti di… -

