Autostrade | Matteo Salvini | Nessuna revoca Incapaci o complici?

"Nessuna revoca (come promesso dai 5Stelle), tanti altri soldi pubblici spesi e, anche oggi, cantieri fermi e le solite code, in Liguria e in mezza Italia.Incapaci o complici?". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.Un nota della Lega spiega: "Altro cedimento dei 5 stelle al Pd, solo per salvare la poltrona. E stavolta non possono neanche dire che 'è colpa di Salvinì. I genovesi non dimenticheranno, lo vedranno al voto di settembre". Mulè (Forza Italia): "Accordo dimostra che il governo è di pasta frolla". "E alla fine il governo si inginocchiò davanti ai tanto vituperati Benetton. Altro che revoca, altro che angeli vendicatori impazienti di calare la mannaia senza aspettare i ...

La faccia tosta di Salvini che si lamenta perché non c’è la revoca ai Benetton

Matteo Salvini ha delle idee, ma se non vi piacciono ne ha delle altre. Stamattina infatti, dopo l’annuncio dell’accordo in consiglio dei ministri tra i Benetton e il governo per Autostrade per l’Ital ...

