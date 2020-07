Aspi: Conte, 'da Merkel solo battuta, scritte fesserie' (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Le parole di Angela Merkel su Aspi in conferenza stampa a Berlino? "Era una battuta, la Merkel aveva sentito tante domande dei giornalisti italiani sul tema Autostrade. Qualcuno ha scritto delle fesserie al riguardo...". Lo dice il premier Giuseppe Conte, arrivando in Senato per le comunicazioni sul prossimo Consiglio Ue. Leggi su iltempo

NicolaPorro : Sul dossier #Autostrade c'è una sola certezza: incassano i #Benetton, pagano gli italiani. Ci racconta perché Fabri… - Adnkronos : #Autostrade, c'è l'accordo: si allontana revoca - msgelmini : Su Aspi #Conte non si turba, ma evidentemente la Borsa sì. Dopo l’intervista del premier al “Fatto Quotidiano” a Pi… - Il_Notturno : #15luglio #Autostrade #Aspi #Benetton #Atlantia #Conte ci ripigliamm tutt chell ch'è o nuost #Fase3 #LockdownEnd… - TV7Benevento : Aspi: Conte, 'da Merkel solo battuta, scritte fesserie'... -

Ultime Notizie dalla rete : Aspi Conte Aspi, Conte: "Negoziato durissimo, estromessa famiglia Benetton" Adnkronos "Se l'Italia diventa il Venezuela, chi investirà?". Intervista a Giovanni Tria

Aspi non diventerà proprietà dello Stato e anche Cdp è sottoposta ... Si riferisce alle recenti dichiarazioni di Conte contro la famiglia Benetton? Interventi della politica, che addirittura parla ...

Che cosa ha deciso il Consiglio dei ministri su Autostrade, voto a settembre e misure anti-Covid

Nessuna revoca. Ci sarebbe infatti il passo indietro dei Benetton che apre all'accordo su Autostrade per l'Italia. L'intesa passa dall'ingresso di Cdp con il 51%, che renderà di fatto Aspi una public ...

