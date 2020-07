Zenga: “Il futuro di Nandez è in una grande squadra, cioè il Cagliari” (Di martedì 14 luglio 2020) Il tecnico del Cagliari, Zenga, ha riposto anche a una domanda sul futuro di Nandez nel corso della conferenza stampa odierna alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Ecco le sue parole: “Il suo futuro in una big? Certo, e questa squadra è il Cagliari, perché vogliamo mantenere una squadra di questo livello. Da noi si alterna, gioca da quinto o da interno, da mezzala. È uno di quei giocatori che ti permette di variare ruolo a partita in corso, così come Rog. Lui e Marko son due giocatori che ti danno tanto, a volte anche troppo perché perdono la capacità di essere equilibrati perché sono generosi”. Foto: The sun L'articolo Zenga: “Il futuro di Nandez è ... Leggi su alfredopedulla

sportli26181512 : #Cagliari, Zenga: 'Nainggolan? Ci mancherà un giocatore di spessore': Il tecnico: 'Chi andrà in campo saprà prender… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Zenga: 'Il futuro di Nandez è in una grande squadra. E questa big è il Cagliari' - TuttoMercatoWeb : Zenga: 'Il futuro di Nandez è in una grande squadra. E questa big è il Cagliari' - bulgi81 : @pap1pap Io sono dell'idea che sia il peggior portiere che ha avuto l'Inter da quando seguo il calcio, ovvero da Ze… - Blucerchiando : La Sampdoria torna in campo! Dopo la fondamentale vittoria contro l'Udinese a Marassi arriva il Cagliari di Zenga.… -

Ultime Notizie dalla rete : Zenga “Il Una vita da numero uno: parla Andrea Cano, ex portiere del Frosinone ciociariaoggi.it