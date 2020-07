Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2020 ore 20:30 (Di martedì 14 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2020 ORE 20.15 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULL’ARDEATINA CODE TRA IL RACCORDO E DIVINO AMORE IN DIREZIONE FALCOGNANA A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA CI SONO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA VERSO Roma CODE A TRATTI SU VIA DEI CASTELLI RomaNI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO PER LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA METRO “C” NELLA TRATTA SAN GIOVANNI- AMBA ARADAM-COLOSSEO DALLE ORE 20.30 DA PANTANO E DALLE ORE 21.00 DA SAN GIOVANNI, LA LINEA E’ SOSPESA E SOSTITUITA DALLE LINEE ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2020 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - YanezDeGomera4 : @CriticaScient Associazioni come Salvaiciclisti Roma hanno fatto parecchie proposte, secondo me sensate, per ripens… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2020 ore 19:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #14-07-2020 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2020 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2020 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coronavirus, primi due casi a Roma. Veneto: attivi protocolli di sicurezza - TGR Veneto TGR – Rai