TORNADO in Sicilia, poteva essere una strage. Il VIDEO fa impressione (Di martedì 14 luglio 2020) Nell’ambito dei forti temporali che si sono abbattuti nel pomeriggio in Sicilia, si è sviluppato persino un TORNADO che ha colpito un’area molto interna della piana di Catania. Il vortice ha scatenato nella sua furia nelle campagne non lontano da Mineo. Cose mai viste! 😱😱😱 Pubblicato da Loredana Nolfo su Martedì 14 luglio 2020 Il filmato, che si è diffuso in rete (il VIDEO è di Loredana Nolfo), testimonia la forza incredibile del turbine d’aria. La colorazione marroncina deriva dal fatto che il vortice è transitato in terreni estremamente aridi, risucchiando così parecchia polvere e terra dal basso. Nel suo transito, il TORNADO ha interessato aree rurali coinvolgendo anche alcune strutture e fattorie, provocando ingenti danni ... Leggi su meteogiornale

peppecaridi : #Maltempo, forti temporali in Sicilia, Sardegna e Calabria: devastante #tornado a Mineo, gravi danni [VIDEO] - - ilmeteoit : #Meteo #CRONACA #DIRETTA #VIDEO: #Sicilia, spaventoso #TORNADO passa vicinissimo alle case. Ecco le immagini - sobersizzler : Ho cercato il mulinello su Internet per vedere com'era essendo che io in sicilia sono sempre stata al mare e non av… -