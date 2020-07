"Tassateci. L'umanità è più importante dei nostri soldi": l'appello di 83 milionari (Di martedì 14 luglio 2020) “L’umanità è più importante dei nostri soldi”: è questo il “grido” di un gruppo di 83 milionari - perlopiù americani, ma anche tedeschi, olandesi e britannici - i quali hanno firmato una petizione ai governi mondiali affinché varino un “aumento fiscale permanente” sulle grandi fortune “immediatamente, in maniera sostanziosa e per sempre”, con l’obiettivo di fornire più risorse a chi deve combattere - nelle corsie di ospedale ma non solo - la battaglia contro le conseguenze della pandemia di Covid-19.Sotto il motto “Millionaires for Humanity”, i firmatari - tra cui figurano Abigail Disney, pronipote di ... Leggi su huffingtonpost

