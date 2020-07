SIT prosegue il programma di buy-back (Di martedì 14 luglio 2020) (Teleborsa) – SIT rende noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall’assemblea degli azionisti il 6 maggio 2020 ed avviato in pari data, tra il 6 e il 10 luglio 2020 ha acquistato 1.050 azioni ordinarie SIT ad un prezzo medio unitario di 4,7114 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 4.947,01 euro. A seguito di tali acquisti la Società possiede, al 10 luglio, un totale di 193.971 azioni proprie, pari allo 0,7757 % del capitale sociale. Leggi su quifinanza

Ritorno a scuola, Uil Puglia: i dirigenti scolastici si mobilitano, martedì 14 sit-in a Bari

Uil Puglia – Ripresa dell’anno scolastico: ancora nessuna indicazione certa e poche risorse, i dirigenti scolastici pugliesi si mobilitano: martedì 14 sit-in a Bari. “Abbandonati al nostro destino”. “ ...

