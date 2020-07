Risparmi, bergamaschi formichine Dal 2010 cresciuti di 10 miliardi (Di martedì 14 luglio 2020) Con il lockdown, la tendenza continua. I depositi dei bergamaschi superano i 32 miliardi. Di questi, 7 sono conservati in filiali fuori provincia. Leggi su ecodibergamo

