Paola Perego: "Trent'anni di panico, così ho vinto il mostro" (Di martedì 14 luglio 2020) La conduttrice tv svela le paure che l'hanno perseguitata fin da ragazzina: ai primi attacchi temevo di morire. Ora ne sono uscita.

S’intitola ‘Dietro le quinte delle mie paure’ il libro scritto da Paola Perego per raccontare un segreto che non aveva mai rivelato: gli attacchi di panico che l’hanno perseguitata per quasi ...La Rai ha definito i palinsesti per la stagione TV 2020/2021, che saranno presentati giovedì 16 luglio. I giochi sono ormai fatti e, salvo clamorosi ribaltamenti dell’ultima ora, per i diretti interes ...